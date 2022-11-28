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KONYA (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık (28) için Konya Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Şehit Işık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Van'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Konya Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra 3. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Karatay Kaymakamı Yavuz Günler, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İbrahim Akyüz, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Işık'ın naaşının, askerlerin omuzunda cenaze nakil aracına taşındığı törende, eşi Derya, annesi Meryem, babası Abdullah gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin eşi Derya Işık, "Evine hoş geldin. Sana prensesini getirdim. Korkuyorum." diye gözyaşı döktü.

Şehit Işık'ın naaşı, Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

Işık'ın naaşı, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle Seydişehir ilçesine bağlı Ketenli Mahallesi'nde defnedilecek.

Geçen yıl evlendiği ve 4 ay önce Efnan ismini verdikleri kızlarının olduğu öğrenilen Şehit Işık'ın, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevliyken Kuzey Irak'a gittiği ifade edildi.

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