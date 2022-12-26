Konya'da 119 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 119 kısa dipçik pompalı yivsiz av tüfeği ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kargo ile ruhsatsız ve faturasız silah gönderileceği bilgisine ulaştı.

Kolilerin gönderileceği iş yerini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Yapılan aramada üzerinde marka ve seri numarası bulunmayan ve ülke içerisinde ruhsatlandırılamayan 119 kısa dipçik pompalı yivsiz av tüfeği, 96 pompalı tüfek dipçiği, 97 tüfek dipçik vidası ve 1 tüfek dipçiği takmak için kullanılan alyan anahtarı ele geçirildi.

Ruhsatsız silahların Gaziantep, İzmir ve Aydın'a gönderileceği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli Mehmet S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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