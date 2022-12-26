Babasını öldüren sanığın cezasında "yeniden" indirime itiraz

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı babasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapisle cezalandırıldıktan sonra hakkında verilen karar istinaf mahkemesince bozulan ve yeniden yargılanıp 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığa uygulanan "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimlerine müşteki avukatınca itiraz edildi.

Maktul Kudbettin K'nin aile avukatı Cihat Tanrıkulu, AA muhabirine, babasını öldüren sanığın Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince "olası kastla kasten öldürme" suçundan, "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimiyle 15 yıl hapisle cezalandırılması üzerine Konya Bölge Adliye Mahkemesine başvurduklarını söyledi.

İstinaf mahkemesince kararın bozulduğunu ve sanığın yeniden yargılandığını belirten Tanrıkulu, "Sanık bu kez 'üst soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Cezası 'İyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleriyle 20 yıla düşürüldü. Olayda 'iyi hal' veya 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmasını doğru bulmuyoruz. 'Pişmanım' bile demeyen bir sanığın cezasına bu indirimlerin yapılmasını adil bulmuyoruz. Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne kararın bozulması için itiraz dilekçemizi sunduk. Sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Konya'nın Ereğli ilçesi Alhan Mahallesi'nde 30 Ekim 2020'de Tamer K, babası Kudbettin K'yi tabanca ile öldürmüş, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanıp çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Tamer K. "olası kastla kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmış, cezası "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimiyle 15 yıla düşürülmüştü. Karar istinaf mahkemesince bozulan ve yeniden yargılanan sanık, bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, ceza "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimleri ile 20 yıla düşürülmüştü.

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