Konya Cumhuriyet Başsavcısı İnal'ın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

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KONYA (AA) - Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnal, mesajında "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde basın mensuplarının sevinç ve gururunu paylaştıklarını belirtti.

Basının, bireyin haber alma hakkını sağlayan önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan İnal, "Basın, doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren, aynı zamanda ortak milli duyguların aktarılmasında, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında, toplumsal yapının ve kamu kurumlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olma yolunda önemli bir görevi yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.

İnal, kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi ve hukuk düzeninin devamlılığı için çalışmalarını zaman mefhumu gözetmeden her koşulda büyük bir fedakarlık ve özveriyle sürdüren basın mensuplarımızın gösterdikleri gayret takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle basına emek ve gönül vermiş, bu yolda emek sarf eden tüm basın çalışanlarının gününü kutluyorum. Ebediyete intikal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek yaşamı diliyorum."

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