Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da cenaze namazına katıldı

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KONYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya'da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın babasının cenaze törenine katıldı.

Hayatını kaybeden emekli öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Ürkmez (77) için Selçuk Üniversitesi Kampüs Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ürkmez'in cenazesi, Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından Bosna Hersek Mezarlığı'na defnedildi.



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