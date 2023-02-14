Depremde yaşamını yitiren fizyoterapist Fatih Selçuk memleketi Seydişehir’de defnedildi

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KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Fizyoterapist Fatih Selçuk Konya’nın Seydişehir ilçesinde göz yaşları içinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlere Gaziantep İslahiye’de ki evinde yakalanan Fizyoterapist Fatih Selçuk cenazesi memleketi Seydişehir'e getirilirken, öğretmen eşi Fatma Selçuk’un cenazesi memleketi Kütahya’ya gönderildi.

Önce baba evine getirilen Fatih Selçuk’un naaşı burada alınan helalliğin ardından Yeni Cami'ye getirildi. Burada taziyeleri kabul eden Selçuk'un Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan babası Bekçi Mustafa Selçuk yakınları tarafından teselli edildi.



KılInan cenaze namazı sonrası Selçuk'un cenazesi Akyol Mezarlığı'nda defnedildi.

Selçuk'un cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra, Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şerafettin Kurt, Seydişehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Beyazköse, Hadim Belediye Başkanı Mehmet Hadimioğlu, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, Seydişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler ile çok sayıda vatandaş katıldı.



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