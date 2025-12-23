Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçe girişinde durdurulan araçtaki S.P, V.K, A.C. ve A.P'nin üzerinde arama yapıldı. A.P’nin iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilince, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.P. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.P, V.K ve A.C. serbest bırakıldı.
