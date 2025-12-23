Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.D, C.Ö, ve D.U'nun ilçeye uyuşturucu getirdiğini tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
