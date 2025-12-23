Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:37 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:37
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.D, C.Ö, ve D.U'nun ilçeye uyuşturucu getirdiğini tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kadın gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

