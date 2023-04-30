Yerköprü Şelalesi Çevre Düzenleme Çalışmalarının açılışı yapıldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı tamamlanan Hadim Yerköprü Şelalesi 3. Etap Çevre Düzenleme Çalışmalarının açılışını yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve güncel bedelle 48 milyon 750 bin liraya mal olan yeni çevre düzenlemesi sonrası Yerköprü Şelalesi Konya'nın önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek hedefleniyor.

Düzenlenme çalışmalarının tamamlanması nedeniyle yapılan açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kent genelinde son üç günde açılışını ve temel atılışını yaptıkları eserlerin toplam bedelinin 800 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

"İnşallah birlik beraberlik içerisinde şehrimize, bölgemize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz." diyen Altay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konya Modeli Belediyecilikle her gün Türkiye'de ve dünyaya örnek olacak işler yapmaya devam edeceğiz. Merkezde önemli işler yaparken bir taraftan da ilçelerimizin eksiklerinin tamamlanması ile ilgili gayret içerisindeyiz. 2018'den itibaren bugüne kadar Hadim'e belediye olarak 350 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Konya'nın bir turizm şehri olması için çaba sarf ediyoruz. Merkezde Dar-ül Mülk projesi kapsamında 20 ayrı noktada çalışma yürütüyoruz. Bugün de Yerköprü Şelalesi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burası bir dağa harikası. Vadisi, dağları, tepeleri, yeşil alanları ve en önemlisi şelalesi ile çok önemli bir merkez. Ziyaretçilerimiz yapmış olduğumuz ahşap yürüyüş yoluyla şelalenin en güzel yerinden fotoğraflama, hatıra bırakma imkanına kavuşuyor."

Yapılan konuşmaların ardından doğal parkın açılış kurdelesi kesildi, ardından katılımcılar, şelale ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Törene AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Tığlıoğlu, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik ve vatandaşlar katıldı.



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