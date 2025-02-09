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        Seydişehir'de park halindeki otomobil yandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 09:20 Güncelleme: 09.02.2025 - 09:22
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        Seydişehir'de park halindeki otomobil yandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

        A.K'ye ait park halindeki 42 HR 992 plakalı otomobil, Alaylar 1 Mahallesi 152154. sokakta henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince ekiplerince söndürülürken otomobilde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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