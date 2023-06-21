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Konya'da sağanak etkili oldu

AA

Konya'da sağanak etkili oldu

KONYA (AA) - Konya'da sağanak etkili oldu.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak yollarda, su birikintileri oluşturdu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Cihanbeyli ilçesinde sağanak bazı binalarda su baskınlarına yol açtı, trafikte aksamalar yaşandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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