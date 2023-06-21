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KONYA (AA) - Konya'da sağanak etkili oldu.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak yollarda, su birikintileri oluşturdu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Cihanbeyli ilçesinde sağanak bazı binalarda su baskınlarına yol açtı, trafikte aksamalar yaşandı.





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