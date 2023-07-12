Ilgın Belediyesi ekmeği 3 lira 25 kuruştan satıyor

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde Ilgın Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ekmek fırınında 200 gram ekmek 3 lira 25 kuruştan satılıyor.

Modern ve hijyen şartlarda kurulan ekmek fırını saatte 800 ekmek üretme kapasitesine sahip.

Günlük 6 bin ekmek üretilen fırına ilçede yaşayan vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Ekmek fiyatları konusunda makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ilçe halkına ihtiyaçlarının farkında olarak en iyi hizmeti en hızlı şekilde sunma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Başkan Ertaş ayrıca, "Şu an mevcutta ekmek fırınımızda dahil olmak üzere 3 satış noktamız bulunuyor. En lezzetli ekmeği en uygun fiyatla hemşerilerimizle buluşturmak için gerekli tüm çalışmaları yaparak 200 gr ekmeği 3,25 TL ile vatandaşlarımızın sofrasına sunuyoruz. Lezzet ve fiyat konusunda yapılan olumlu dönüşler bizleri mutlu ediyor." dedi.