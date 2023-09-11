Bilgi yarışmasında büyük ödülün sahibi olan Rabia Göğercin'in memleketinde sevinç var
Bir yarışma programında büyük ödül olan 1 milyon lirayı kazanan Rabia Birsen Göğercin'in baba ocağı Konya'nın Hüyük ilçesinde sevinç yaşanıyor.
İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Rabia Birsen Göğercin'in, bilgi yarışmasında 1 milyon liralık soruyu doğru cevaplaması sosyal medyada ilgi gördü.
Rabia Göğercin'in başarısı memleketinde de sevinçle karşılandı.
Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan yengesi Aysun Göğercin, AA muhabirine Rabia Göğercin'in başarısından gurur duyduklarını söyledi.
Göğercin, "Kızımızla gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Çok mutlu olduk. Hepimizi sevindirdi. Kazandığı parayı da güle güle harcasın." dedi.
Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Sözeri de "Kızımızın yarışmayı kazanmasına çok sevindik. Rabia ve ailesi yazın köye gelir, çilek toplar, akraba ziyareti yapar. Tüm köy halkı inanılmaz mutlu olduk. Çok sevindik. Kızımızla gurur duyduk. Başarılarının devamını dileriz." ifadesini kullandı.