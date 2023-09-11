Bilgi yarışmasında büyük ödülün sahibi olan Rabia Göğercin'in memleketinde sevinç var Bir yarışma programında büyük ödül olan 1 milyon lirayı kazanan Rabia Birsen Göğercin'in baba ocağı Konya'nın Hüyük ilçesinde sevinç yaşanıyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 11.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:59 facebook

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