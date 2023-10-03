Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılığı yapan şüphelilerle yönelik yürüttüğü istihbarı çalışmalar kapsamında ilçede bulunan Bolu plakalı bir aracı durdurdu.

Araçta LSD adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçtaki S.A, M.G ve T.A isimli üç şüpheli ise gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu aldıkları G.E'nin adresini belirleyen ekipler evde arama yaptı.

Evde yapılan aramada, LSD uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile birlikte bir av tüfeği ve 22 fişeği ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.E sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.