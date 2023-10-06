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        Konyaspor'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 8 Ekim Pazar günü konuk olacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:42 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:57
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        Konyaspor'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 8 Ekim Pazar günü konuk olacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, fitness çalışması ile başladı.

        Sahada ısınma ve pas oyunu ile devam eden idmanda futbolcular, savunma-hücum organizasyonu çalışması yaptı.

        Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

        Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sonlandıracak.

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