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        Konya'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

        Konya'da sivil toplum kuruluşları (STK), Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 08:12 Güncelleme: 08.10.2023 - 08:53
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        Konya'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
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        Konya'da sivil toplum kuruluşları (STK), Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

        STK'ler öncülüğünde Kapu Camisi'nin önünde ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplananlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

        Gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

        Mustafa Selek, grup adına yaptığı açıklamada, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını ve dualarla destek vermeye devam edeceklerini belirterek Filistin'in kurtuluşunun en kısa zamanda gerçekleşmesini temenni ettiklerini söyledi.

        Basın açıklamasının ardından eski il müftüsü Ahmet Poçanoğlu dua etti.

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