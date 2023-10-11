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        Karapınarlı öğrenciler Meke Gölü'nde iklim değişikliğini araştırdı

        Karapınar Meke Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus Days 2023 etkinlikleri çerçevesinde Meke Gölü üzerinde önemli bir iklim değişikliği araştırması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:15
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        Karapınarlı öğrenciler Meke Gölü'nde iklim değişikliğini araştırdı
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        Karapınar Meke Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus Days 2023 etkinlikleri çerçevesinde Meke Gölü üzerinde önemli bir iklim değişikliği araştırması yaptı.

        Proje, okulun öğretmenleri Merve Söğüt, Mustafa Taşkıran ve Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Akça rehberliğinde gerçekleştirildi.

        Öğrenciler, Meke Gölü çevresinde iklim değişikliğinin etkilerini belirlemek amacıyla detaylı gözlemler ve analizler gerçekleştirdi.

        Yapılan incelemelerde öğrenciler, Meke Gölü'nün geçmiş yıllarda su dolu olduğunu, çevresinde birçok bitki ve kuş türü barındırdığını, ancak günümüzde iklim değişikliği nedeniyle bu zenginliğin azaldığını ortaya koydu.

        Mevcut durumu belgeleyen öğrenciler, iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

        Proje kapsamında öğretmenler Merve Söğüt, Mustafa Taşkıran ve Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Akça, elde edilen verileri Avrupa Birliği Erasmus Projeleriyle paylaşma kararı aldı. Bu adım, uluslararası platformda iklim değişikliği ve doğal yaşamın korunması konusundaki bilincin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

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