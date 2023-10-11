Konya'da ağaçtan düşen kişi öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 11.10.2023 - 20:40 Güncelleme: 11.10.2023 - 20:58
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Damlapınar Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Mehmet Günbaş (80) dengesini kaybederek 4 metreden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.