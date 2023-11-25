Konya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Karapınar ilçesi Konya-Adana kara yolu Karapınar Yeni Sanayi mevkisinde, 06 GB 6234 plakalı pikap, 02 AG 022 plakalı otomobil ile 42 CEK 23 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından açıldı.

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