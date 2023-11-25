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        Konya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 21:33 Güncelleme: 25.11.2023 - 21:44
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        Konya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Karapınar ilçesi Konya-Adana kara yolu Karapınar Yeni Sanayi mevkisinde, 06 GB 6234 plakalı pikap, 02 AG 022 plakalı otomobil ile 42 CEK 23 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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