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        Konya'da iki kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletin levhalara çarpması sonucu iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 21:11 Güncelleme: 11.10.2023 - 21:21
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        Konya'da iki kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletin levhalara çarpması sonucu iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Beyşehir-Konya kara yolunun 4.kilometresinde O.Ü. yönetimindeki plakasız motosiklet yol kenarındaki levhalara çarparak devrildi.

        Motosikletten savrulan motosiklet sürücüsü ile yanındaki A.B.Ü. yaralandı.

        Durumu ağır olan A.B.Ü. kaza yerine gelen ambulansla Konya'ya sevk edilirken, sürücü ise kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde motosikletin yol ayrımına geldiğinde önce levhalara çarptığı ardından savrulduğu görülüyor.

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