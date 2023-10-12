Konya Büyükşehir Belediyesinden yarı maraton duyurusu Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu kapsamında, bazı güzergahların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu kapsamında, bazı güzergahların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 15 Ekim Pazar günü 08.30 ile 11.30 arasında gerçekleşecek 10 Kilometre Koşusu sırasında, Mevlana Kültür Merkezi önü Kışla Caddesi, Fetih Caddesi, Ankara Caddesi, Alaaddin Bulvarı ve Mevlana Caddesi'nin trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Yine aynı gün 08.45 ile 11.45 arasında koşulacak 21 kilometrelik Yarı Maraton esnasında ise Mevlana Kültür Merkezi önü Kışla Caddesi, Adana Çevre Yolu Kavşağı, Fetih Caddesi, Ankara Caddesi, Kültürpark önü, Meram Yeni Yol, Alaaddin Bulvarı ve Mevlana Caddesi'nin trafiğe kapatılacağı aktarıldı.

Halk Koşusu esnasında ise 11.30 ile 13.30 arasında Kılıçarslan Şehir Meydanı önü, Zindankale, Atatürk Anıtı, Atatürk Caddesi ve Alaaddin Bulvarı'nın trafiğe kapatılacağı duyuruldu.