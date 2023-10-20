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        Selçuk Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele anlatıldı

        Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Etkinlik" kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya Şubesi ile "Bağımsız Ol! - Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığı" konferansı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:39
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        Selçuk Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele anlatıldı
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        Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Etkinlik" kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya Şubesi ile "Bağımsız Ol! - Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığı" konferansı düzenledi.

        İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, sigara, alkol, madde kullanma bağımlılığı gibi bağımlılıkların yanında yeni bir bağımlılık olarak internet bağımlılığının başladığını söyledi.

        Altıntaş, insanların kitapla olan bağının çok zayıfladığını belirterek, "Dünyada olup bitenlerin arka planını merak ediyoruz ama onun dışında sosyal medya o hale geldi ki bizi sosyal ilişkilerimizi kesebilecek boyuta taşıdı. Artık evlerimizde annelerimiz, babalarımız çocuklarıyla neredeyse bir akşam yemeğinde bile buluşamıyor. Herkes her şeyi paylaşıyor. Mahremiyet kalmadı. Müslüman için zaman çok önemli. Neredeyse okuma yazmayı bıraktık. Kitapla dost olamıyoruz." diye konuştu.

        Rehber Öğretmen, Psikolojik Danışman ve Yeşilay Formatörü Tuba Kılıçarslan da "Bağımlılığın kendine özel seyri ve tedavisi var. Tüm bu nedenlerden dolayı bağımlılığa hastalık demek doğru olacak." dedi.

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