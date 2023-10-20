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        Konya'da FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:49
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        Konya'da FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

        Aralarında emekli askeri personellerin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

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