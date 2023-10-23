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        Beyşehir'e ithal yolla getirilen hayvanların sağlık kontrolleri yapılıyor

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, işletmelere yurt dışından getirilen besi hayvanlarının sağlık kontrollerini yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:52 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:55
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        Beyşehir'e ithal yolla getirilen hayvanların sağlık kontrolleri yapılıyor
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, işletmelere yurt dışından getirilen besi hayvanlarının sağlık kontrollerini yapıyor.

        Bu kapsamda, hayvan tespiti, karantina işlemleri, kan alma, hastalıklarla mücadele, koruyucu aşılama ve sağlık taraması işlemleri yürütülüyor.

        Yapılan sağlık kontrollerinin ardından ithal hayvanların kontrolünde herhangi bir soruna rastlanılmazsa hayvanların beslenme işlemine geçiliyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere ithal olarak gelen canlı besilik hayvanların karantina işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Hayvanların tespiti, aşılama çalışmaları, hastalıkları yönünden muayene ve laboratuvar testleri için numune alım işlemleri İlçe Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimler tarafından yürütülmektedir." denildi.​​​​​​​

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