Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Aşıklar Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Hüsamettin Kılıç, kontrolden çıkan C.K. idaresindeki 42 DFY 24 plakalı otomobil ile park halindeki 03 SA 419 kamyonun arasında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kılıç'ın, hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kılıç'ın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Sürücü C.K. gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        UCLG Başkanı Altay: Gazze'de çocuklar, binlerce ton bombayla öldürülüyor (3...
        UCLG Başkanı Altay: Gazze'de çocuklar, binlerce ton bombayla öldürülüyor (3...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, UCLG Konseyi Gala Programı'nda konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, UCLG Konseyi Gala Programı'nda konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, UCLG Konseyi Gala Programı'nda konu...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, UCLG Konseyi Gala Programı'nda konu...
        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş'le anlaştı
        Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş'le anlaştı
        Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
        Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladı