Seydişehir'de "Milli mücadelede din adamları" konferansı yapıldı
Seydişehir'de "Milli mücadelede din adamları" konferansı düzenlendi.
Seydişehir'de "Milli mücadelede din adamları" konferansı düzenlendi.
Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında İlçe Müftülüğünce Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Seyyid Harun Veli Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu, konferans verdi.
İlçe Müftüsü Adem Bebek, katılımcılara teşekkür etti.
Programa, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hidayet Oğuz , Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, öğretim görevlileri ve davetliler katıldı.