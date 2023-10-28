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        GÜNCELLEME - Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:57 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:57
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        GÜNCELLEME - Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Saat 18.49'da merkez üssü Kulu olan depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerden bilgi aldığını, ekiplere ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

        Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ise depremin ilçe genelinde hissedildiğini olumsuzluklara karşı araştırma yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

        AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, AA muhabirine "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. AFAD olarak gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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