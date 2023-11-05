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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:12
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Mert Güzenge, İlker Takpak, Bilal Gölen

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme (Dk. 27 Yasir Subaşı), Soner Dikmen (Dk. 83 Oliveira), N'Zonzi (Dk. 63 Oğulcan Ülgün), Prip (Dk. 63 Muric), Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

        VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 84 Shukurov), Sangare (Dk. 75 Mendes), Rohden, Eysseric (Dk. 75 Sturaro), Can Keleş (Dk. 89 Kerem Atakan Kesgin), Güven Yalçın (Dk. 84 Serdar Dursun)

        Goller: Dk. 46 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+7 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk 42 Calvo, Dk. 44 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın, Dk. 43 Feghouli, Dk. 76 Mendes, 90+6 Biraschi, Levent Mercan (Maç bitiminde) (VavaCars Fatih Karagümrük)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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