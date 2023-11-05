Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

Hakemler: Mert Güzenge, İlker Takpak, Bilal Gölen

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme (Dk. 27 Yasir Subaşı), Soner Dikmen (Dk. 83 Oliveira), N'Zonzi (Dk. 63 Oğulcan Ülgün), Prip (Dk. 63 Muric), Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 84 Shukurov), Sangare (Dk. 75 Mendes), Rohden, Eysseric (Dk. 75 Sturaro), Can Keleş (Dk. 89 Kerem Atakan Kesgin), Güven Yalçın (Dk. 84 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 46 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+7 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk 42 Calvo, Dk. 44 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın, Dk. 43 Feghouli, Dk. 76 Mendes, 90+6 Biraschi, Levent Mercan (Maç bitiminde) (VavaCars Fatih Karagümrük)

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