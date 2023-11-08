Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 caddede sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan Caddesi, Taş Camii Uzunharmanlar Caddesi ile Piri Esad Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde trafik yoğunluğunu azaltmak için bir taraftan köprülü kavşaklar ve yeni yollar yaptıklarını, bir taraftan da ihtiyaç olan bölgelerde asfalt çalışmalarıyla yol altyapısını daha güçlü hale getirdiklerini ifade etti.

Altay, bu kapsamda üç caddede sıcak asfalt çalışması yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kazakistan Caddesi'nin Çeçenistan Köprülü Kavşağı ile Aydoğdu Mahallesi arasındaki bağlantıda bir çalışma yaptık. Yine, Taş Camii Uzunharmanlar Caddesi ile Piri Esad Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Üç caddemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmayla hem kaliteyi yükselttik hem de hemşehrilerimize daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı sağladık. Maliyeti 15 milyon liraya yaklaşan bu üç caddemizdeki sıcak asfalt çalışmamızın hayırlı olmasını diliyorum. Merkez başta olmak üzere 31 ilçemizde Büyükşehir sorumluluğundaki tüm bölgelerin yol standardını yükseltmek için çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam ediyor."