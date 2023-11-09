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        Konya Büyükşehir Belediyesi "Çat Kapı Tiyatro" ile bu yıl 75 bin öğrenciye ulaşacak

        Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında 31 ilçedeki öğrencilere yönelik gerçekleştirilen "Çat Kapı Sınıf Tiyatrosu", çocuklara çeşitli konularda farkındalık kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:31 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:33
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        Konya Büyükşehir Belediyesi "Çat Kapı Tiyatro" ile bu yıl 75 bin öğrenciye ulaşacak
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        Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında 31 ilçedeki öğrencilere yönelik gerçekleştirilen "Çat Kapı Sınıf Tiyatrosu", çocuklara çeşitli konularda farkındalık kazandırıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında bu yıl 31 ilçede 1250 okuldaki yaklaşık 75 bin 4'üncü ve 5'inci sınıf öğrencisine 6 bin 400 tiyatro gösterimi ve 80 bin dergi dağıtımı gerçekleştirileceği belirtildi.

        Her yıl farklı konularda mobil ekiplerle öğrencileri bilgilendiren Çat Kapı Sınıf Tiyatrosu'nun, bu yıl "Doğal Afetler: Deprem" konusunda 6 mobil ekip ile hizmet vererek öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedeflediği aktarıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin başlangıcından bugüne kadar 8 eğitim-öğretim yılında 31 ilçedeki ilkokul ve ortaokullarda 550 bin öğrenciyi eğlendirirken bilgilendiren 150 bin "Çat Kapısı Sınıf Tiyatro" gösterimi sahnelendi.

        Bu süreçte 46 konunun işlendiği proje kapsamında 3 milyon 28 bin dergi dağıtımı sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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