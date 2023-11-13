Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Güvenli Okul Yolları Projesi" devam ediyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen "Güvenli Okul Yolları Projesi" kapsamında Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu ve Ahmet Haşhaş Ortaokulu'nda sürüş etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Güvenli Okul Yolları Projesi" devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen "Güvenli Okul Yolları Projesi" kapsamında Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu ve Ahmet Haşhaş Ortaokulu'nda sürüş etkinliği gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 604 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya'da çocukların bisikletle okula güvenli şekilde ulaşımını sağlamak için başlatılan "Güvenli Okul Yolları" projesinin öğrenciler için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

        Projenin şehirde güvenli bisiklet kullanımı konusunda farkındalık oluşmasına ve bisiklet kullanımını teşvik ederek, çevre dostu bir ulaşım şeklinin benimsenmesine katkı sağladığını belirten Altay, şunları kaydetti:

        "Projemiz, belirlenen okullarımızda başarılı şekilde sürdürülüyor. 'Bisiklet Master Planı' içerisinde yer alan Güvenli Okul Yolları eğitimlerimizle ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize güvenli bisiklet sürüşü hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, bir yandan sağlıklı yaşamla iç içe olurken bir yandan da okul başta olmak üzere istedikleri yere güvenle ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'ye örnek olan projeyi şehrimiz genelinde daha da yaygınlaştırarak uygulamaya devam edeceğiz."

        Proje kapsamında son olarak Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu ve Ahmet Haşhaş Ortaokulu’nda yapılan eğitimlerde, öğrenciler toplu olarak bisiklet sürüşüne katıldı. Eğitime katılan öğrencilere bisiklet kaskı ve reflektörlü yelek hediye edildi.

        - "Güvenli Okul Yolları" eğitimleri sürüyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi kent içinde"Bisiklet Master Planı" önerileri içerisinde yer alan "Güvenli Okul Yolları" eğitimlerini yaygınlaştırarak sürdürüyor. Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerine bu eğitimlerde güvenli bisiklet sürüşü hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

        Şehirdeki bisiklet kültürünü, bisiklet çeşitliliğini artırma gayesiyle hazırlanan "velesbüs" adı verilen toplu sürüş bisikleti de eğitimlerde kullanılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!

        Benzer Haberler

        Konya'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tutuklanan sürücünün ifad...
        Konya'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tutuklanan sürücünün ifad...
        Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'nin temeli atıldı
        Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'nin temeli atıldı
        Ayrı yaşadığı eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı
        Ayrı yaşadığı eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı
        BEYSU kaynak suyunun üretim kapasitesi 5,5 katına çıkarılacak
        BEYSU kaynak suyunun üretim kapasitesi 5,5 katına çıkarılacak
        5 yayanın öldüğü kaza yerinde 89 metre fren izi tespit edildi (2)
        5 yayanın öldüğü kaza yerinde 89 metre fren izi tespit edildi (2)
        Beyşehir'de merhum Kaymakam Yusuf Özdemir adına orman kuruldu
        Beyşehir'de merhum Kaymakam Yusuf Özdemir adına orman kuruldu