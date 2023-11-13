Konya'da "Güvenli Okul Yolları Projesi" devam ediyor Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen "Güvenli Okul Yolları Projesi" kapsamında Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu ve Ahmet Haşhaş Ortaokulu'nda sürüş etkinliği gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen "Güvenli Okul Yolları Projesi" kapsamında Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu ve Ahmet Haşhaş Ortaokulu'nda sürüş etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 604 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya'da çocukların bisikletle okula güvenli şekilde ulaşımını sağlamak için başlatılan "Güvenli Okul Yolları" projesinin öğrenciler için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Projenin şehirde güvenli bisiklet kullanımı konusunda farkındalık oluşmasına ve bisiklet kullanımını teşvik ederek, çevre dostu bir ulaşım şeklinin benimsenmesine katkı sağladığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Projemiz, belirlenen okullarımızda başarılı şekilde sürdürülüyor. 'Bisiklet Master Planı' içerisinde yer alan Güvenli Okul Yolları eğitimlerimizle ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize güvenli bisiklet sürüşü hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, bir yandan sağlıklı yaşamla iç içe olurken bir yandan da okul başta olmak üzere istedikleri yere güvenle ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'ye örnek olan projeyi şehrimiz genelinde daha da yaygınlaştırarak uygulamaya devam edeceğiz."

Proje kapsamında son olarak Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu ve Ahmet Haşhaş Ortaokulu’nda yapılan eğitimlerde, öğrenciler toplu olarak bisiklet sürüşüne katıldı. Eğitime katılan öğrencilere bisiklet kaskı ve reflektörlü yelek hediye edildi.

- "Güvenli Okul Yolları" eğitimleri sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi kent içinde"Bisiklet Master Planı" önerileri içerisinde yer alan "Güvenli Okul Yolları" eğitimlerini yaygınlaştırarak sürdürüyor. Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerine bu eğitimlerde güvenli bisiklet sürüşü hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

Şehirdeki bisiklet kültürünü, bisiklet çeşitliliğini artırma gayesiyle hazırlanan "velesbüs" adı verilen toplu sürüş bisikleti de eğitimlerde kullanılıyor.