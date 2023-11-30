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        Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:53
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        Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı
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        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı.

        Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 30 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk günüde 54, 64 ve 74 kilo sıkletlerindeki müsabakalar gerçekleştiriliyor.

        Şampiyona, 3 Aralık'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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