Konya'da tartıştığı karısını öldüren şüpheli tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşini, piknik tüpüyle başına vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından eşi Ayşe Ö'yü (39) öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alınan Mustafa Ö'nün (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı Mustafa Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Mustafa Ö'nün, Niğde'de İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Acıkuyu Mahallesi'ndeki evlerinde 27 Kasım'da Mustafa Ö, tartıştığı eşi Ayşe Ö'yü başına piknik tüpüyle vurarak öldürmüştü.

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