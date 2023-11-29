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        Çiftliğin çatısını onarırken elektrik akımına kapılıp öldü

         KONYA'nınKarapınarilçesinde, bir çiftliğin çatısının oluk tamirini yapan Onur Emre (26), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 22:10
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        Çiftliğin çatısını onarırken elektrik akımına kapılıp öldü
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         KONYA'nınKarapınarilçesinde, bir çiftliğin çatısının oluk tamirini yapan Onur Emre (26), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. 

        Olay, saat 18.00 sıralarında Karapınar ilçesinde meydana geldi. Bir çiftliğin çatısının oluklarını onaran 1 çocuk babası Onur Emre, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre´yi Karapınar Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Durumu ağır olan Onur Emre, buradaki müdahalesinin ardından sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi´nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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