Çiftliğin çatısını onarırken elektrik akımına kapılıp öldü

KONYA'nınKarapınarilçesinde, bir çiftliğin çatısının oluk tamirini yapan Onur Emre (26), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Karapınar ilçesinde meydana geldi. Bir çiftliğin çatısının oluklarını onaran 1 çocuk babası Onur Emre, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre´yi Karapınar Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Durumu ağır olan Onur Emre, buradaki müdahalesinin ardından sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi´nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.