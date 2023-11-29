Konya'da elektrik akımına kapılıp çatıdan düşen genç öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen genç hayatını kaybetti.

Reşadiye Mahallesi Yazamca mevkiinde bir çiftliğin çatısındaki olukları tamir etmek isteyen Onur Emre (26), çatı yakınındaki elektrik hattına temas edince akımına kapılıp çatıdan düştü.

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Emre, önce Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Emre, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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