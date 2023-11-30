Filistinli çocuklar için pankart ve resim sergisi düzenlendi Konya Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından Filistinli çocuklar için pankart ve resim sergisi düzenlendi.

Konya Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından Filistinli çocuklar için pankart ve resim sergisi düzenlendi.

Pankart ve resim sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Konya Çocuk Hakları İl Komitesince, il müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, burada yaptığı konuşmada, serginin Gazze'de ki çocukların haklarına sahip çıkmak, onların güvenliği ve geleceklerini güvence altına almak için açıldığını belirtti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının Dünya genelinde yaşanan acı bir gerçek olduğunu ifade eden Neşeli, "Çocuk haklarına yönelik küresel bir endişeyi de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, çocukların yaşam haklarının ciddi şekilde ihlal edildiği ve güvenliklerinin tehlikeye atıldığı bu zorlu dönemde, çocuk haklarına olan duyarlılığımızın daha da artması gerekmektedir." diye konuştu..

Serginin açılış programına Çocuk Hakları İl Koordinatörü Fatma Tutuk ile çocuklar katıldı.