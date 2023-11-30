Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Filistinli çocuklar için pankart ve resim sergisi düzenlendi

        Konya Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından Filistinli çocuklar için pankart ve resim sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 22:13 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistinli çocuklar için pankart ve resim sergisi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından Filistinli çocuklar için pankart ve resim sergisi düzenlendi.

        Pankart ve resim sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Konya Çocuk Hakları İl Komitesince, il müdürlüğünde gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, burada yaptığı konuşmada, serginin Gazze'de ki çocukların haklarına sahip çıkmak, onların güvenliği ve geleceklerini güvence altına almak için açıldığını belirtti.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının Dünya genelinde yaşanan acı bir gerçek olduğunu ifade eden Neşeli, "Çocuk haklarına yönelik küresel bir endişeyi de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, çocukların yaşam haklarının ciddi şekilde ihlal edildiği ve güvenliklerinin tehlikeye atıldığı bu zorlu dönemde, çocuk haklarına olan duyarlılığımızın daha da artması gerekmektedir." diye konuştu..

        Serginin açılış programına Çocuk Hakları İl Koordinatörü Fatma Tutuk ile çocuklar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe'de şok! 5. gol
        Dolmabahçe'de şok! 5. gol
        TFF açıkladı: 7 kulübe puan silme cezası!
        TFF açıkladı: 7 kulübe puan silme cezası!
        ABD, Kovid-19'un kökenini araştırıyor
        ABD, Kovid-19'un kökenini araştırıyor
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        TTB davasında karar
        TTB davasında karar
        40 gün sonra aynı kader!
        40 gün sonra aynı kader!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        İki kişiyi öldürüp parçalara ayıran sanığa 50 yıl hapis!
        İki kişiyi öldürüp parçalara ayıran sanığa 50 yıl hapis!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler

        Benzer Haberler

        "Konya RoboFest Robot Yarışması" sona erdi
        "Konya RoboFest Robot Yarışması" sona erdi
        Konya'da STK'lar "Sizinle İftar Gazzeli kardeşimizle İftihar ediyoruz" prog...
        Konya'da STK'lar "Sizinle İftar Gazzeli kardeşimizle İftihar ediyoruz" prog...
        Bozkır'da imzalanan protokolle 30 öğrenciye burs verilecek
        Bozkır'da imzalanan protokolle 30 öğrenciye burs verilecek
        Hüyük'te uyuşturucu operasyonu
        Hüyük'te uyuşturucu operasyonu
        Cihanbeyli'ye kurulacak Konya Şeker Fabrikası'nın imar planı onaylandı
        Cihanbeyli'ye kurulacak Konya Şeker Fabrikası'nın imar planı onaylandı
        Konya Emniyetinden "çocuk kaçırma girişimi" iddiasına ilişkin açıklama:
        Konya Emniyetinden "çocuk kaçırma girişimi" iddiasına ilişkin açıklama: