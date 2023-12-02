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        Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da sürüyor

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:59 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:08
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        Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da sürüyor
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        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da devam ediyor.

        Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan organizasyona, 30 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

        Şampiyonanın üçüncü günü, gerçekleştirilen 70, 86 ve 97 kilo final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Sporculardan 70 kiloda Haydar Yavuz, 86 kiloda Osman Göçen, 97 kiloda Erhan Yaylacı kilolarında birinci oldu.

        Şampiyona, yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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