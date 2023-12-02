Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da sürüyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da devam ediyor.

Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan organizasyona, 30 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Şampiyonanın üçüncü günü, gerçekleştirilen 70, 86 ve 97 kilo final müsabakalarıyla tamamlandı.

Sporculardan 70 kiloda Haydar Yavuz, 86 kiloda Osman Göçen, 97 kiloda Erhan Yaylacı kilolarında birinci oldu.

Şampiyona, yarın sona erecek.

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