GÜNCELLEME - Konya'da trafik kazasında ağır yaralanan çocuk hastanede öldü

Konya'da otobüs ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.

Merkez Karatay İlçesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi'ndeki kavşakta dün, Murat U. (54) yönetimindeki otobüsle çarpışan motosikletin kullanıcısı Emir Kağan Bektaş (14), kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda gönüllü semazenlik yaptığı öğrenilen Bektaş'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, Sancak Camisi'ne götürüldü.

Burada çocuğun ailesi ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Bektaş'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yediler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü Özhan Gültepe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu postnişini Fahri Özçakıl ile topluluğa bağlı görevliler de katıldı.