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        Yunak'ta okul bahçesindeki atıl arazi meyve bahçesine dönüştürüldü

        Yunak'ta Organik Okul Bahçem Projesi kapsamında Yavaşlı Mahallesi İlkokulu bahçesine öğretmen, öğrenci ve gönüllüler tarafından ceviz ve badem ağacı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:33 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:54
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        Yunak'ta okul bahçesindeki atıl arazi meyve bahçesine dönüştürüldü
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        Yunak'ta Organik Okul Bahçem Projesi kapsamında Yavaşlı Mahallesi İlkokulu bahçesine öğretmen, öğrenci ve gönüllüler tarafından ceviz ve badem ağacı dikildi.

        Hayırsever iş adamı Resul Güler tarafından temin edilen ceviz ve badem fidanları ile Yavaşlı İlkokulunda meyve bahçesi oluşturuldu.

        Dikilen fidanlara ağaçlandırma çalışmalarına daimi olarak katılan gönüllülerin isimlerinin yer aldığı künyeler asıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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