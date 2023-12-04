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        OKUNDU Karapınar'da yeni belediye binası yapımı devam ediyor

        Karapınar ilçesinde bir süre önce yapımına başlanan belediye binasının inşaatının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:22 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:34
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        OKUNDU Karapınar'da yeni belediye binası yapımı devam ediyor
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        Karapınar ilçesinde bir süre önce yapımına başlanan belediye binasının inşaatının devam ettiği bildirildi.

        Belediye Başkanı Mehmet Yaka konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, belediye hizmet binası, restorasyon yapılarak kitap kafe olarak kullanılan bina, ticarethanelerin bulunduğu alanda binaların konumlandırılması ve peyzaj çalışmaları ile anıt alanından kaymakamlığa kadar bir yürüyüş aksı oluşturulduğunu kaydetti.

        Yaka, "Açık ve kapalı otopark düzenlemeleri ile mevcut binada bulunan otopark sorunu azaltmaya çalışılmış engelli erişimine önem verilmiştir. İlçeye gelip konaklaması gereken belediye misafirler için 2 odalı konuk evi bulunmaktadır. Karapınar'a uzun yıllar hizmet vermesini planlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Yine yapılan binada sığınak, teshin merkezi, kapalı otopark, teknik alanlar ve depo alanları da bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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