Konya'da polis durdurduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’nın Kulu ilçesinde Ankara-Konya kara yolunda polisin uygulama noktasında durdurulan otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ankara-Konya kara yolu üzerinde ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine S.A.’nın kullandığı otomobil durdurularak içinde arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramada otomobilin kaputuna gizlenmiş 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sürücü S.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. isimli kişiler gözaltına alınarak Kulu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

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