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        Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü

        Konya'nın Karapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:23
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        Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        R.M. idaresindeki 35 HAY 715 plakalı otomobil, Ulus Mahallesi Konya-Ereğli Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.T'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Otomobil sürücüsü R.M. gözaltına alındı.

        M.T'nin cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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