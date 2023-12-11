Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, N'jie, Rodrigues

Gol: Dk. 15 N'jie (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kart: 45+1 Saiz (EMS Yapı Sivasspor)

KONYA

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