Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, N'jie, Rodrigues
Gol: Dk. 15 N'jie (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kart: 45+1 Saiz (EMS Yapı Sivasspor)
KONYA
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