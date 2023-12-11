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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 21:02 Güncelleme: 11.12.2023 - 21:02
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, N'jie, Rodrigues

        Gol: Dk. 15 N'jie (EMS Yapı Sivasspor)

        Sarı kart: 45+1 Saiz (EMS Yapı Sivasspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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