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        Konya'da 3 yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadının cezai ehliyeti araştırılacak

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sevda K'nin akıl sağlığı ve cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor hazırlanması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:56
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        Konya'da 3 yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadının cezai ehliyeti araştırılacak
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sevda K'nin akıl sağlığı ve cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor hazırlanması istendi.

        Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, kızını öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık Sevda K. ile taraf avukatları katıldı.

        İddia makamı, sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor hazırlanmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı ve cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor hazırlanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Sarayönü ilçesinde 24 Mart'ta 3 çocuk annesi Sevda K, 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp kendisine de zarar vermişti.

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