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        Konya'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Konya'da, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:39
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        Konya'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Konya'da, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince arananların yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yusuf B. ile Adnan A. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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