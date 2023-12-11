Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 83 Cebrail Karayel), Oğulcan Ülgün (64 N'zonzi), Muric (Dk. 46 Prip), Cicaldau, Moreno, Cikalleshi (Dk. 83 Oliveira)

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 76 Hakan Arslan), Burak Kapacak (Dk. 76 Barrow), Charisis, Saiz (Dk. 61 Kvet), N'jie (Dk. 77 Koita), Rodrigues (Dk. 90 Appindangoye)

Gol: Dk. 15 N'jie (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Saiz, Dk.73 Burak Kapacak, Dk. 79 Koita Dk. 84 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 54 Oğulcan Ülgün, Dk. 54 Uğurcan Yazğılı, Dk. 79 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor)

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