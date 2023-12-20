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        Konya'da SEUP kapsamında Sektörel İş Birliği Toplantısı yapıldı

        Konya'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamında sektörel iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:36
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        Konya'da SEUP kapsamında Sektörel İş Birliği Toplantısı yapıldı
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        Konya'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamında sektörel iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Avrupa Birliği tarafından finansal olarak desteklenen, gençlere kaliteli, erişilebilir mesleki ve teknik eğitim sağlanmak, eğitim ortamlarını iyileştirilmek, eğitimde devamı artıracak destek verilmesi için hayata geçirilen projenin sektörel iş birliği toplantısı, Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

        Milli Eğim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, toplantının mesleki eğitimde sektörel işbirliğini güçlendirmek, mesleki eğitimin kalitesini artırmak, öğrencileri daha iyi yetiştirmek ve iş dünyası ile etkin bir iletişim kurulması amacıyla düzenlediğini söyledi.

        Mesleki eğitimle sektörel işbirliğinin amacının, öğrencileri iş dünyasına daha iyi hazırlanmak olduğunu ifade eden Karagöz, şunları kadyetti:

        "İşgücü piyasasında talep edilen becerilerin sürekli değişmesi nedeniyle mesleki eğitim kurumları ile sektör temsilcileri arasındaki işbirliği büyük bir önem taşıyor. Sektörel işbirliği, öğrencilerimizin güncel ve pratik bilgilerle donatılmasını sağlayarak iş dünyasına daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda işletmelerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren bir eğitim modeli oluşturmamızı sağlar. Bugün burada, bu işbirliğini daha da güçlendirmek ve kalıcı, etkili bir köprü kurmak için bir araya geldik. Bu toplantıda, iş dünyasının taleplerini ve beklentilerini anlamak, mesleki eğitim programlarımızı bu ihtiyaçlara uygun hale getirmek ve öğrencilerimizi başarılı bir şekilde iş dünyasına entegre etmek için neler yapabileceğimizi tartışacağız. Sektör temsilcilerinin görüşleri, deneyimleri ve beklentileri, bu süreçte kilit rol oynayacak."

        Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de meslek liselerinde okuyan öğrencilerin, mezun oldukları andan itibaren her birinin aranan eleman olduklarını belirtti.

        Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda mesleki eğitime verdiği önemin meyvelerine, Konya'da en iyi şekilde şahitlik ettiklerini anlatan Yiğit, "Konya'daki birçok meslek lisemiz, sektör temsilcileri ile olan protokollerimiz neticesinde üretimde çok büyük yollar kat etmiş, adeta bir fabrika gibi üretime geçmişlerdir. Karatay Borsa İstanbul Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sektörle iş birliği içerisinde çok önemli üretimler yapan ve gelir sağlayan okullarımıza sadece birkaç örnektir." diye konuştu.

        Toplantıya, Karagöz ve Yiğit'in yanı sıra MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, Sanayi Odası İşverenler Temsilcisi Bahattin Düzgün, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammed Acar, iş dünyası temsilcileri ve meslek eğitim öğretmemeleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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