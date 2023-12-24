Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Kamil Çetin
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Dk. 90 Rak), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip (Dk. 87 Cebrail Karayel), Cicaldau (Dk. 81 Nzonzi), Moreno (Dk. 87 Yasir Subaşı), Cikalleshi (Dk. 81 Oliveira)
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 84 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek (Dk. 71 Mane), Cardoso, Karimi, Morte (Dk. 58 Bahoken), Thiam
Goller: Dk. 50 ve Dk. 62 Cikalleshi (Penaltılardan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Karimi, Dk. 47 Bilal Beyazıt, Dk. 75 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+6 Gökhan Sazdağı (Mondihome Kayserispor), Dk. 77 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
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