Konya Valisi Özkan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özkan, mesajında demokratik toplumun temel haklarından olan haberleşmeyi sağlarken basın ilkelerini düstur edinmiş gazetecilerin gayretlerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Kişi hak ve özgürlüklerini gözeterek görevlerini ifa eden basın organlarının demokrasinin en büyük güvencesi olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Yerel basınımız da Konya'mızda yürütülen hizmetler hakkında halkımızı bilgilendirmekte, ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Gelişen dijital teknolojiyle birlikte bilgi kirliliğine mahal vermeden, teknolojik imkanlardan da faydalanan basınımız, doğru ve hızlı bilgi paylaşımıyla halkın gözü kulağı olmaya, topluma ayna tutarak, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine nitelikli şekilde katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle halkın sesini ve sağduyusunu temsil eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyor ve ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyorum."