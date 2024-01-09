Konya'da tır kabinin altında kalan usta ağır yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tamir ettiği tırın kabininin altında kalan kişi, ağır yaralandı.

Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinde, Mehmet Ali Samur, 52 AAK 730 plakalı tırı tamir etmek için krikoyla kaldırdı.

Tamir esnasında krikonun kaymasıyla Samur, tır kabinin altında kaldı. Samur, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Samur, tedavi altına alındı.

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